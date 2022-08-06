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Ердоган підтвердив, що Туреччина за частину російського газу платитиме в рублях

Переговори Ердогана і Путіна тривали близько чотирьох годин

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина почне платити за частину імпортованого російського природного газу в рублях, повідомляє агенція AFP.

Про це Москва оголосила ввечері в п'ятницю після кількох годин переговорів між Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним.

«Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії», – сказав президент Туреччини.

Ні Ердоган, ні російські офіційні особи не сказали, яка частина газу буде покриватися рублевими платежами.

5 серпня у Сочі близько чотирьох годин тривали переговори між російським президентом Володимиром Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це вже друга зустріч між лідерами Туреччини та Росії менш ніж за місяць.

Російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на віцепрем'єра Росії Олександра Новака заявила, що сторони також домовилися перевести частину розрахунків за російський газ у рублі.

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