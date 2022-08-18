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Про що говорили Зеленський, Ердоган та Ґуттеріш у Львові? Головне (відео)

Про що говорили Зеленський, Ердоган та Ґуттеріш у Львові? Головне (відео)
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Про що говорили Зеленський, Ердоган та Ґуттеріш у Львові? Головне (відео)

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18 серпня у Львові відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсекретаря ООН Антоніу Ґутерреша. За даними ЗМІ, зустріч відбувалася у закритому режимі і тривала близько 40 хвилин. Перед цим відбулись окремі зустрічі Зеленського з Ґутеррішем та Ердоганом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну, до цього двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомлялося, під час останньої зустрічі вони домовилися про активізацію економічної та енергетичної співпраці. Невідомо, чи обговорювали Ердоган і Путін тоді російську агресію проти України, але ця зустріч тривала близько чотирьох годин.

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