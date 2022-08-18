Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну, до цього двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомлялося, під час останньої зустрічі вони домовилися про активізацію економічної та енергетичної співпраці. Невідомо, чи обговорювали Ердоган і Путін тоді російську агресію проти України, але ця зустріч тривала близько чотирьох годин.