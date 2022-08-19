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Бої тривають у районі Лозового та Первомайського на Донеччині – штаб

Українські військові ведуть вогонь із міномета калібром 82 міліметра, Донецька область, серпень 2022 року

Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України вранці 19 серпня.

Згідно зі зведенням, російські війська намагалися вести штурм у кількох районах на Харківщині:

«Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка».

Також російські війська вели наступальні бої на кількох напрямках Донецької області.

«Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли», – повідомляє командування.

Тривають бої на напрямку Покровського та Бахмутського. Також, за зведенням, російська армія «веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають».

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За даними штабу, в Чорному та Азовському морях чергують три носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Напередодні Генштаб повідомив, що російські війська посилили свої угруповання на Харківському та Південнобузькому напрямках.

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