Бої тривають у районі Лозового та Первомайського на Донеччині – штаб

Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України вранці 19 серпня.

Згідно зі зведенням, російські війська намагалися вести штурм у кількох районах на Харківщині:

«Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка».

Також російські війська вели наступальні бої на кількох напрямках Донецької області.

«Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли», – повідомляє командування.

Тривають бої на напрямку Покровського та Бахмутського. Також, за зведенням, російська армія «веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають».

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За даними штабу, в Чорному та Азовському морях чергують три носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Напередодні Генштаб повідомив, що російські війська посилили свої угруповання на Харківському та Південнобузькому напрямках.