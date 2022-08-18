У Генштабі ЗСУ повідомляють про посилення військ РФ на двох напрямках

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що Росія посилила угруповання своїх військ на Харківському та Південнобузькому напрямках.



Як повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу, на Харківському напрямку противник поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.



«На Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій. Окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків», – повідомляють українські військові.

17 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що «зараз найважчі бойові дії» на Авдіївському, Бахмутському, Харківському, деяких інших напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 13 серпня повідомив, що під час повномасштабної війни розгромлена п’ята частина російських підрозділів, залучених до бойових дій в Україні. За його словами, активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах фронту.