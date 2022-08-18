Президент України Володимир Зеленський закликав залучити всі механізми ООН, щоб повернути українських військовополонених додому, а також встановити факти щодо трагедії в колонії в Оленівці, щодо так званих «фільтраційних таборів».

«Міжнародна спільнота може змусити Росію дотримуватись Женевської конвенції», ‒ сказав Зеленський у Львові.

Питання звільнення українських військовополонених було одним із головних під час зустрічі у Львові 18 серпня президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.



Сьогодні рідні українських військовополонених з полку «Азов» провели у Львові акцію і звернулись до Антоніу Ґутерреша, Реджепа Тайїпа Ердогана допомогти у справі звільнення, військовополонених, яких утримує Росія. Зокрема, просили вплинути на російське керівництво і змусити його дотримуватись норм гуманітарного права, вимагати від влади Росії негайно допустити до військовополонених представників Міжнародного Червоного хреста для перевірки стану здоров‘я, умов утримання та дотримання стороною, яка їх утримує в полоні, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Учасники акції також просили турецького президента Ердогана виступити третьою стороною у переговорному процесі щодо звільнення українських військовополонених.