У Бєлгородській області Росії горить склад з боєприпасами

У Росії в Бєлгородській області горить склад з боєприпасами, повідомляє у телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков.

«У районі села Тимоново Валуйського міського округу загорівся

склад з боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань», – написав він у телеграмі.

Причина пожежі встановлюється.

У місцевих телеграм-каналах публікують відео пожежі. Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити справжність оприлюдненого відео.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика.

У липні в центрі російського Бєлгорода сталася низка вибухів, загинули п'ятеро людей.

Міноборони РФ тоді заявило, що Бєлгород атакували українські сили.

Українська влада стверджує, що в обстріляних багатоповерхівках Бєлгорода застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК «Панцир С1». За словами голови громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації Сергія Братчука, на озброєнні ЗСУ таких ракетно-гарматних комплексів немає. У Києві обстріл Бєлгорода не коментували.

Бєлгородська область Росії межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України.