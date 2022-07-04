Число загиблих від вибухів у російському Бєлгороді зросло до 5

Кількість загиблих внаслідок низки вибухів у російському Бєлгороді, що сталися в ніч на неділю, збільшилася до п’яти осіб.

3 липня губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявляв про чотирьох загиблих. Крім того, губернатор повідомив про чотирьох постраждалих, двоє з них були доставлені до лікарні: 10-річна дитина та чоловік у тяжкому стані. У Бєлгороді, за даними влади, пошкоджені 26 багатоквартирних будинків та 46 приватних житлових будинків, п’ять із них зруйновані повністю.

Раніше Міноборони РФ заявило, що Бєлгород і Курськ атакували українські сили.

Українська влада стверджує, що в обстріляних багатоповерхівках Бєлгорода застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК «Панцир С1». За словами голови громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації Сергія Братчука, на озброєнні ЗСУ таких ракетно-гарматних комплексів немає. У Києві обстріл Бєлгорода не коментували.

У прикордонних з Україною районах РФ після початку повномасштабного російського вторгнення запровадили «жовтий рівень терористичної небезпеки». Представники влади Брянської, Бєлгородської та Курської областей неодноразово заявляли про обстріли, як вони стверджували, «з українського боку», внаслідок яких були жертви та руйнування.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.