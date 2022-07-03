У Бєлгороді після серії вибухів пошкоджені десятки житлових будинків, є загиблі. Росія звинувачує Київ

За попередніми даними російської влади, три людини загинули, чотири особи поранені в результаті серії вибухів, що сталися у ніч на 3 липня в центрі російського Бєлгорода, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що вночі у місті «було чути серію гучних звуків».
«Причини того, що сталося, з’ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО», – написав він у телеграмі.
За попередніми даними, пошкоджені 11 багатоквартирних будинків та не менш як 39 приватних, при цьому п’ять із них зруйновані повністю. Двох постраждалих ушпиталили – це 10-річна дитина та чоловік у тяжкому стані.
Як пише телеграм-канал Baza, під час розбирання завалів в одному з приватних будинків знайшли тіла ще двох загиблих. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі повідомив, що в ніч на 3 липня на підльоті до Курська збили «два українські безпілотники «Стриж». За його словами, постраждалих немає.
Згодом 3 липня Міністерство оборони Росії заявило, якого цитує російське державне видання «РИА Новости», що вночі «Київ завдав навмисного удару» по житлових кварталах Бєлгорода та Курська ракетами «Точка-У» з касетними боєприпасами та за допомогою безпілотників Ту-143. Усіх їх, наполягає відомство, збили за допомогою засобів ППО – «уламки однієї з них впали на житловий будинок у Бєлгороді».
Українська сторона російських заяв ще не коментувала.
У прикордонних з Україною районах РФ після початку повномасштабного російського вторгнення запровадили «жовтий рівень терористичної небезпеки». Представники влади Брянської, Бєлгородської та Курської областей неодноразово повідомляли про обстріли, як вони стверджували, «з українського боку», внаслідок яких були жертви та руйнування.
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.