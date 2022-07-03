У Бєлгороді після серії вибухів пошкоджені десятки житлових будинків, є загиблі. Росія звинувачує Київ

За попередніми даними російської влади, три людини загинули, чотири особи поранені в результаті серії вибухів, що сталися у ніч на 3 липня в центрі російського Бєлгорода, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що вночі у місті «було чути серію гучних звуків».

«Причини того, що сталося, з’ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, пошкоджені 11 багатоквартирних будинків та не менш як 39 приватних, при цьому п’ять із них зруйновані повністю. Двох постраждалих ушпиталили – це 10-річна дитина та чоловік у тяжкому стані.

Як пише телеграм-канал Baza, під час розбирання завалів в одному з приватних будинків знайшли тіла ще двох загиблих. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграм-каналі повідомив, що в ніч на 3 липня на підльоті до Курська збили «два українські безпілотники «Стриж». За його словами, постраждалих немає.

Згодом 3 липня Міністерство оборони Росії заявило, якого цитує російське державне видання «РИА Новости», що вночі «Київ завдав навмисного удару» по житлових кварталах Бєлгорода та Курська ракетами «Точка-У» з касетними боєприпасами та за допомогою безпілотників Ту-143. Усіх їх, наполягає відомство, збили за допомогою засобів ППО – «уламки однієї з них впали на житловий будинок у Бєлгороді».

Українська сторона російських заяв ще не коментувала.

У прикордонних з Україною районах РФ після початку повномасштабного російського вторгнення запровадили «жовтий рівень терористичної небезпеки». Представники влади Брянської, Бєлгородської та Курської областей неодноразово повідомляли про обстріли, як вони стверджували, «з українського боку», внаслідок яких були жертви та руйнування.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.