Туреччина візьме участь у повоєнній відбудові України – меморандум

У Львові українська та турецька сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь Анкари у повоєнній відбудові України.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.



«Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови», – сказав Олександр Кубраков.



Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.



У Офісі президента додають, що першим проектом може бути відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі Києвом. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення.

У Львові завершилася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсекретаря Антоніу Ґутерреша. За даними ЗМІ, зустріч відбувалася у закритому режимі і тривала близько 40 хвилин.

Перед цим відбулись окремі зустрічі Зеленського з Ґутеррішем та Ердоганом.