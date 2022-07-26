Компанія Tetra Pak оголосила, що йде з Росії

Tetra Pak йде з Росії та передає свій російський підрозділ місцевому керівництву, пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.

«У результаті сукупного впливу експортних обмежень щодо Російської Федерації, які призвели до порушень у ланцюжках постачання, компанія Tetra Pak більше не може продовжувати підтримку своєї операційної діяльності в Росії», – заявили в Tetra Pak.

Нова компанія продовжить роботу як самостійна організація на своєму підприємстві у Московській області. Цей завод у Лобні, за даними російського РБК, є найбільшим підприємством у Росії та Східній Європі з виробництва упаковки для рідких харчових продуктів.

Наприкінці березня Tetra Pak повідомила російським клієнтам про тимчасове скорочення асортименту харчової упаковки. Компанія планувала тимчасово зупинити виробництво і продаж упаковок для вина і прохолоджувальних напоїв (за винятком соків), збільшивши виробництво упаковки для молока.

У червні Швеція заборонила Tetra Pak експортувати до Росії продукцію, що потрапила під санкції Євросоюзу, запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після початку повномасштабної агресії Москви 24 лютого, кілька міжнаціональних компаній, від гіганта фастфуду McDonalds до виробника меблів IKEA, заявили про вихід із Росії і продаж своїх активів.

За підрахунками американського Єльського Університету, наразі більше ніж тисяча іноземних компаній вийшли з Росії.