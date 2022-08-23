Україна припинила угоду з Росією про паралельну роботу енергетичних систем

Україна припинила дію угоди з Російською Федерацією про паралельну роботу енергетичних систем – про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук 23 серпня.

За його словами, таке рішення ухвалив Кабінет міністрів у вівторок.

«Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи РФ, вчиненої 12.07.2012», – йдеться в повідомленні Мельничука.

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Крім того, за цим повідомленням, сьогодні ж уряд затвердив перелік об’єктів нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України, які наразі перебувають у російській окупації.

У березні 2022 року оператор української електричної мережі «Укренерго» завершив синхронізацію з енергомережею континентальної Євроми ENTSO-E.