Угорщина може відмовитися від російської нафти – Лана Зеркаль розповіла, як 

Угорщина заявляє, що не може обійтися без нафти з нафтогону «Дружба», але це не так, сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в етері Радіо Свобода.

За її словами, уряд Віктора Орбана продовжує наполягати на поставках нафти через «Дружбу» ймовірно, через певні привілеї. І тому, за словами Зеркаль, Угорщина поводиться «як наркоман, який сидить на голці і не хоче відмовлятися від своєї залежності».

«Навіть нафтопровід Одеса-Броди може доставляти нафту для угорців, але для них це принципово, тому що в них мабуть, є якісь особливі умови, які вони не хочуть втрачати, і вони продовжують поводитися, як наркоман, який сидить на голці і не хоче відмовлятися від своєї залежності», – сказала Зеркаль.

Влада Угорщини не коментувала, імовірно, пільгові умови поставок енергоносіїв з Росії. Водночас Віктор Орбан неодноразово казав про негативні наслідки економічних санкцій проти Росії саме для Європи.

Читайте також: Російська «Транснефть» заявила про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» після паузи

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна припинила транзит російської нафти через нафтогін «Дружба», бо не отримала гроші за цю послугу.

У Росії пояснюють це тим, що не змогли провести платіж «через санкції», але в жодному санкційному пакеті ЄС не йдеться про обмеження на розрахунки за транзит нафти до Євросоюзу. Сьогодні російська «Транснефть» заявила про відновлення постачання.