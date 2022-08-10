Російська «Транснефть» заявила про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» після паузи

Російський трубопровідний монополіст «Транснефть» і угорська енергетична група MOL заявили, що потік нафти по трубопроводу «Дружба» може відновитися 10 серпня після майже тижневої зупинки через ускладнення, пов’язані з санкціями.

Зупинка зачепила такі країни, як Угорщина, Словаччина та Чехія.

10 серпня MOL повідомила, що плата за транзит за користування українською ділянкою трубопроводу сплачена і постачання може відновитися протягом кількох днів.

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Міністр економіки Словаччини Річард Сулік повідомив у Facebook, що потік нафти відновився, але не надав додаткових подробиць.

Проте до вечора 10 серпня нафта не надійшла до Чехії, повідомив оператор нафтопроводу країни Mero, і Угорщина також ще не отримала паливо.

Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив у твітері, що збій постачання по трубопроводу «Дружба» жодним чином не обмежує продуктивність чеських нафтопереробних заводів.

За його словами, нафтопереробні заводи працюють у повному режимі, а державна компанія MERO CR має запаси нафти на кілька днів.

Він також сказав, що уряд працює з Польщею, щоб відновити постачання нафти через трубопровід на чеські нафтопереробні заводи, що перебувають у польській власності.

«Транснефть» напередодні заявила, що Україна нібито зупинила постачання російської нафти до трьох європейських країн з 4 серпня, оскільки транзитні платежі не можуть бути оброблені через санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

«Транснефть» заявила, що здійснила оплату за серпневий транзит українському трубопровідному оператору «Укртранснафта» в липні, але оплата не пройшла. «Укртранснафта» наразі не коментувала це повідомлення.

Росія вже скоротила газопостачання до багатьох країн-членів ЄС, посилаючись на проблеми з обслуговуванням турбін на газопроводі «Північний потік-1», а також на санкції проти деяких покупців, яких Москва офіційно визнала «недружніми».

Після того, як 24 лютого Кремль почав неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, Захід запровадив безпрецедентні санкції проти Росії, відрізавши країну від міжнародних фінансових установ.

Європейський Союз шукає способи зменшити свою залежність від російських енергоресурсів і погодився заборонити понад дві третини імпорту російської нафти. Заборона ЄС на закупівлю російського вугілля набула чинності 10 серпня.