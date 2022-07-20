Другий місяць поспіль Росія залишається найбільшим постачальником нафти в Китай

Росія була основним постачальником нафти в Китай другий місяць поспіль у червні, оскільки Пекін уникає сирої нафти з Саудівської Аравії, щоб скористатися дешевшими поставками, які пропонувала Москвою.



Як повідомляє агенція Reuters, дані ринку показали, що китайський імпорт російської нафти склав 7,29 мільйона тонн у червні, що майже на 10 відсотків більше, ніж рік тому. Це на понад 2 мільйони тонн більше, ніж Китай отримав від Саудівської Аравії – свого традиційного основного постачальника.



Через те, що західні клієнти уникають купівлі нафти з Росії через її вторгнення в Україну, Москва звернулася до ринків в Азії та інших країнах, щоб компенсувати.



19 липня агентство Bloomberg повідомило, що потоки російської сирої нафти до Китаю зупинилися останніми тижнями, що є можливою ознакою того, що Азія може бути не готова повністю поглинути стільки російської нафти, скільки очікувалося.



Окремо дані також показали, що імпорт Китаєм російського скрапленого природного газу (СПГ) склав 520 530 тонн, що є другим за величиною місячним обсягом принаймні з початку 2021 року.



Росія скоротила поставки в кілька європейських країн через те, що вони відмовилися використовувати створений Москвою механізм, який дозволяє здійснювати закупівлі в російських рублях.



Санкції Заходу проти Москви через широкомасштабну війну проти України відрізали Росію та її фінансові установи від глобальних транзакційних систем, які використовуються для міжнародних платежів.