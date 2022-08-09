«Транснефть» повідомила про зупинку експорту російської нафти до Угорщини, Чехії і Словаччини через Україну

Російська компанія «Транснефть» заявила, що український державний оператор магістральних трубопроводів «Укртранснафта» припинив транзит російської нафти у бік Угорщини, Чехії та Словаччини південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Причиною стала несплата послуг з боку Росії, – заявили в «Транснефти».

Російська компанія заявляє, що не може сплатити транзит через санкції Євросоюзу, а Україна надає послуги транзиту російського палива на умовах стовідсоткової передоплати. «Укртранснафта» ситуацію наразі не коментувала.

У червні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, які передбачають відмову від російської нафти. Проте з них було виключено постачання по «Дружбі» через неможливість швидко замінити нафту на ринку Угорщини та Словаччини. «Транснефть» повідомила, що оплату не вдалося провести через сьомий пакет санкцій, який був узгоджений у липні.