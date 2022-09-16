Російські війська 14 вересня завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вранці 15 вересня він зауважив, що в Кривому Розі підтоплені 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана.



Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що вода подекуди піднялася по вікна приватних будинків, а в городах стояло під три метри води. За словами містян, через паводок затоплені підвали та зливні ями, в домах пошкоджене майно.