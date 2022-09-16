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Фотогалереї

Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)

Російські війська 14 вересня завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вранці 15 вересня він зауважив, що в Кривому Розі підтоплені 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана.

Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що вода подекуди піднялася по вікна приватних будинків, а в городах стояло під три метри води. За словами містян, через паводок затоплені підвали та зливні ями, в домах пошкоджене майно.

Затоплене приватне подвірʼя у Кривому Розі
1 Затоплене приватне подвірʼя у Кривому Розі
Жителі розповідають про затоплені підвали та вигрібні ями
2 Жителі розповідають про затоплені підвали та вигрібні ями
Гумовий човен біля підтоплених будинків
3 Гумовий човен біля підтоплених будинків
В хатах плавало все &ndash; холодильники, пральні машини, розповідають мешканці
4 В хатах плавало все – холодильники, пральні машини, розповідають мешканці
Після пошкодження дамби у Кривому Розі підтопило більше від сотні приватних будинків&nbsp;
5 Після пошкодження дамби у Кривому Розі підтопило більше від сотні приватних будинків 
Через швидке зростання рівня води частину жителів довелося евакуювати&nbsp;
6 Через швидке зростання рівня води частину жителів довелося евакуювати 
На городах вода піднялася на три метри, розповідають містяни
7 На городах вода піднялася на три метри, розповідають містяни
&laquo;Росіяни вдарили по дамбі, бо не вміють воювати&raquo;, &ndash; кажуть жителі Кривого Рогу
8 «Росіяни вдарили по дамбі, бо не вміють воювати», – кажуть жителі Кривого Рогу
Рівень води вдалося знизити, люди повертаються до своїх домівок&nbsp;
9 Рівень води вдалося знизити, люди повертаються до своїх домівок 

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