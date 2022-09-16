У Дніпрі працює ППО – Повітряне командування «Схід»

Повітряне командування «Схід» повідомило про роботу сил протиповітряної оборони в Дніпрі.

«Дніпро! Працює ППО! Дотримуємося заходів безпеки», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

Перед цим голова військової адміністрації Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, Олександр Вілкул повідомив, що російські військові 16 вересня завдали чергового ракетного удару по місту.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Повідомлялося про підтоплення понад 100 будинків та подвір’їв. 15 вересня влада повідомляла про чергові російські удари по Кривому Розі і ще влучанння в районі гідротехнічних споруд.

Вранці 16 вересня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що водопостачання у місті було стабілізовано, а на гідротехнічних спорудах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

У ніч на 11 вересня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинула одна людина.