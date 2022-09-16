Російські війська знову вдарили по Кривому Рогу – Вілкул

Російські військові 16 вересня завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул у телеграмі. Подробиць він не навів.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Повідомлялося про підтоплення понад 100 будинків та подвір’їв. 15 вересня влада повідомляла про чергові російські удари по Кривому Розі і ще влучанння в районі гідротехнічних споруд.

Вранці 16 вересня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що водопостачання у місті було стабілізовано, а на гідротехнічних спорудах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.