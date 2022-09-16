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Російські війська знову вдарили по Кривому Рогу – Вілкул

Підтоплення в Кривому Розі через російські ракетні удари, фото – 15 вересня 2022 року

Російські військові 16 вересня завдали чергового ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул у телеграмі. Подробиць він не навів.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Повідомлялося про підтоплення понад 100 будинків та подвір’їв. 15 вересня влада повідомляла про чергові російські удари по Кривому Розі і ще влучанння в районі гідротехнічних споруд.

Вранці 16 вересня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що водопостачання у місті було стабілізовано, а на гідротехнічних спорудах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)

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