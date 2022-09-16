Водопостачання Кривого Рогу стабілізували – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що водопостачання у місті було стабілізовано.

«На гідротехнічних спорудах міста тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано», – написав Вілкул у Telegram.

За його словами, у Криворізькому районі вночі віймька РФ обстріляли Зеленодольську громаду. У Нікопольському районі – Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

«У Нікополі поранена 57-річна жінка. Пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Без втрат», – повідомив він.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Повідомлялося про підтоплення понад 100 будинків та подвір’їв. 15 вересня влада повідомляла про чергові російські удари по Кривому Розі і ще влучанння в районі гідротехнічних споруд.