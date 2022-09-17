У Нікопольській РВА закликали жителів деяких населених пунктів провести ніч в укритті

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав жителів прибережних населених пунктів провести ніч у укритті або скористатися правилом двох стін.

Він нагадав, що вночі російські війська вкотре обстріляли населені пункти Марганецької та Мирівської ТГ та місто Нікополь, випустивши з РСЗВ та ствольної артилерії близько 90 боєприпасів – пошкоджено будинки, промислові потужності, лінії газо- та електропостачання, але люди не постраждали.

За його словами, ввечері російські війська обстріляли Марганця.

«Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, лінію електромережі. Люди не постраждали. У межах інших територій району - доба пройшла без надзвичайних ситуацій», – написав голова РВА у фейсбук.

Нікопольський район регулярно потерпає від російських обстрілів. 17 вересня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що армія РФ усю ніч накривала Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.