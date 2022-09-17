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Російські війська завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя – Старух

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у телеграмі, що російські війська завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, йдеться в повідомленні.

«Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – зауважив очільник області.

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Дещо раніше цього дня Олександр Старух повідомив, що вночі проти 17 вересня російські військові завдали удару по Запорізький області: «В село Таврійське окупант випустив чотири ракети. Внаслідок атаки зруйновані гімназія «Перспектива», спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих немає».

«Також обстрілів зазнали багатоповерхівки смт Степногірськ. На щастя, люди вчасно сховались в укриттях, ніхто не постраждав. У м. Оріхів після чергового обстрілу маємо одну поранену людину. Бажаємо якнайшвидшого одужання», – додав очільник Запорізької області.

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Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації зауважують, що реальні цифри є значно вищими.

Москва, попри численні свідчення, заперечує атаки по цивільних в Україні.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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