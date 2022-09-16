Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)

У масовому похованні під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких ймовірно катували, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти – наприклад, зв’язані руки – що їх катували і вбивали впритул», – розповів Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода на місці знайденого поховання.

Там також були виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, ці люди загинули внаслідок російських бомбардувань міста під час наступу армії РФ, а також померли під час російської окупації.

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