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Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)

У масовому похованні під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких ймовірно катували, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти – наприклад, зв’язані руки – що їх катували і вбивали впритул», – розповів Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода на місці знайденого поховання.

Там також були виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, ці люди загинули внаслідок російських бомбардувань міста під час наступу армії РФ, а також померли під час російської окупації.

Відкриті кримінальні провадження, почалися слідчі дії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у масовому поховані під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких можливо катували
1 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у масовому поховані під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких можливо катували
&laquo;Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти &ndash; наприклад, зв&rsquo;язані руки &ndash; що їх катували і вбивали впритул&raquo;, &ndash; розповів Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода на місці знайденого поховання
2 «Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти – наприклад, зв’язані руки – що їх катували і вбивали впритул», – розповів Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода на місці знайденого поховання
У масовому поховані під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких ймовірно катували, 16 вересня 2022 року
3 У масовому поховані під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких ймовірно катували, 16 вересня 2022 року
Команда з ексгумації розкопала так звану братську могилу і забирає тіла для проведення судово-медичної експертизи та встановлення особи загиблих. Ізюм, Харківщина. 16 вересня 2022 року
4 Команда з ексгумації розкопала так звану братську могилу і забирає тіла для проведення судово-медичної експертизи та встановлення особи загиблих. Ізюм, Харківщина. 16 вересня 2022 року
Знайдені у спільній могилі тіла. 16 вересня 2022 року
5 Знайдені у спільній могилі тіла. 16 вересня 2022 року
Також були виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, ці люди загинули внаслідок російських бомбардувань міста під час наступу армії РФ, а також померли під час російської окупації.&nbsp;
6 Також були виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, ці люди загинули внаслідок російських бомбардувань міста під час наступу армії РФ, а також померли під час російської окупації. 
&laquo;Масштаби просто вражають. Ми тут бачимо поховання цілих сімей, батьки з дітьми поховані. Всі вони були вбиті під час окупації і під час того, як російська армія наступала на нашу територію&raquo;, &ndash; зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини
7 «Масштаби просто вражають. Ми тут бачимо поховання цілих сімей, батьки з дітьми поховані. Всі вони були вбиті під час окупації і під час того, як російська армія наступала на нашу територію», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини
Біля звільненого Ізюма, що на Харківщині, виявили масове поховання військових ЗСУ, повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко &nbsp;
8 Біля звільненого Ізюма, що на Харківщині, виявили масове поховання військових ЗСУ, повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко

 
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Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю
10 Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю
Команда з ексгумації обстежує місце масового поховання, 16 вересня 2022 року
11 Команда з ексгумації обстежує місце масового поховання, 16 вересня 2022 року
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Хрести, які символізують, що тут знайшли свій останній прихисток тіла людей, які втратили життя внаслідок злочину агресії, вчиненого путінським режимом проти України. Харківщина, 16 вересня 2022 року
13 Хрести, які символізують, що тут знайшли свій останній прихисток тіла людей, які втратили життя внаслідок злочину агресії, вчиненого путінським режимом проти України. Харківщина, 16 вересня 2022 року
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Ця людина, рештки якої знайшли у місці масового поховання під Ізюмом, могла б жити далі своє життя, якби не агресія Росії проти України
16 Ця людина, рештки якої знайшли у місці масового поховання під Ізюмом, могла б жити далі своє життя, якби не агресія Росії проти України
Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року
17 Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року
Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини&nbsp;виявили 10 місць, де російські війська катували людей
18 Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці&nbsp;масових поховань людей&nbsp;у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і &laquo;це лише одне з масових поховань&raquo;
19 Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань»
Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року
20 Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року
Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин&nbsp;Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в деокупованому&nbsp;Ізюмі&nbsp;на Харківщині може перевищувати&nbsp;Бучанську трагедію
21 Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в деокупованому Ізюмі на Харківщині може перевищувати Бучанську трагедію
Цю сім&#39;ю 9 березня убила в їхньому домі одна 500-кілограмова бомба, яку скинув російський літак. Про це воєнному кореспонденту Радіо Свобода Мар&#39;яну Кушніру розповіли сусіди убитих.&nbsp; Російська авіація бомбардувала Ізюм протягом усього березня, а в цей час президент Росії Володимир Путін повторював, що російська армія не завдає ударів по цивільному населенню &nbsp;
22 Цю сім'ю 9 березня убила в їхньому домі одна 500-кілограмова бомба, яку скинув російський літак. Про це воєнному кореспонденту Радіо Свобода Мар'яну Кушніру розповіли сусіди убитих. 

Російська авіація бомбардувала Ізюм протягом усього березня, а в цей час президент Росії Володимир Путін повторював, що російська армія не завдає ударів по цивільному населенню

 
Наразі тривають&nbsp;процесуальні дії&nbsp;щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський
23 Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський
Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року
24 Масове похованя під Ізюмом, де були знайдені тіла військових ЗСУ, 16 вересня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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