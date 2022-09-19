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ОК «Південь»: Росія тримає в Чорному морі 8 ракет «Калібр»

«Один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу «Калібр»

Російські військові тримають напоготові у Чорному морі вісім крилатих ракет «Калібр», повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Посилення шторму в Чорному морі змусило ворожий флот заховатися в пункти базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові 8 крилатих ракет типу «Калібр», його супроводжують 3 ВДК (великі десантні кораблі – ред.). Та всі разом тримаються у ракетобезпечному районі, без наближення до узбережжя материкової України», – йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що мінна небезпека посилюється через шторм у морі, а загроза ракетних ударів й обстрілів «у зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною».

16 вересня Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували три російські носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складав 24 ракети.

У вечірньому зверенні 22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.

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