Росія перекинула в Україну системи ППО з околиць Санкт-Петербурга – ЗМІ

Росія перекинула в Україну системи протиповітряної оборони та зенітні ракети з околиць Санкт-Петербурга. Про це повідомляє у неділю фінське видання Yle.

Видання опублікувало супутникові знімки, що свідчать про перекидання великої кількості систем ППО з району Санкт-Петербурга у південному напрямку.

Від Петербурга до кордону з Україною понад 1000 кілометрів.

Як пише Yle, Санкт-Петербург тривалий час був оточений захисним кільцем із 14 баз ППО. Видання оцінює цей район ППО як один із найпотужніших у Росії. Наразі кілька з них стоять практично порожніми.

Як стверджує видання, ще влітку з бази в районі Зеленогірська на Карельському перешийку на північний захід від Санкт-Петербурга зникли як пускові установки, так і ракети. За даними супутникових знімків, загалом обладнання зникло останнім часом із чотирьох баз.

Військовий експерт Марко Еклунд вважає, що не йдеться про суттєве послаблення ППО Санкт-Петербурга, оскільки вивезені були головним чином старіші комплекси С-300, а сучасні комплекси С-400 залишилися на місцях. Раніше, за словами Еклунда, фіксувалося перекидання комплексів С-300 в Україну з інших районів Росії, зокрема з бази у Воронежі.

Українські військові раніше казали, що Росія використовує у війні ракети С-300 не лише як засоби ППО, а й як ракети «земля-земля» для ударів по наземних цілях.