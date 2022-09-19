Росія планувала «референдум» на Харківщині з 1 по 7 листопада

У Кремлі розробили «Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації». Відповідний документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.

Згідно з ним, «голосування» мало відбуватися протягом семи днів з 1 по 7 листопада. Результат, який прописаний у «Стратегії», ‒ 75% за приєднання до Росії.

У документі зазначено, що загалом «проголосувати» повинні 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – «за».

«Стратегію» розроблено нещодавно, оскільки на ній зазначено карту лінії фронту станом на 24 серпня.

Серед ризиків, які зазначали організатори «референдуму», – відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

Автори документу пропонували пропагувати перспективи входження до складу Росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди та підтримувати тезу, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.

У «Стратегії» розписані декілька етапів так званої піар-кампанії. Головні слогани ‒ «Скажи Росії так» і «Росія тут назавжди».

Пропагувати «референдум» також планували за допомогою православних свят. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого «голосування» вони мали відбуватися щодня.

Є у документі і так званий гімн «референдуму» зі словами «Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ».

11 вересня російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії написало, що в Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях України.

За словами співрозмовників видання, єдина причина рішення – це успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку.

За даними українського Міноборони, з 6 вересня ЗСУ звільнили близько 400 населених пунктів у Харківській області, де проживають 150 тисяч людей.