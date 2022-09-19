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Росія планувала «референдум» на Харківщині з 1 по 7 листопада

«Голосування» мало відбуватися протягом семи днів

У Кремлі розробили «Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації». Відповідний документ журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України.

Згідно з ним, «голосування» мало відбуватися протягом семи днів з 1 по 7 листопада. Результат, який прописаний у «Стратегії», ‒ 75% за приєднання до Росії.

Росія заздалегідь визначила результат «референдуму»
Росія заздалегідь визначила результат «референдуму»

У документі зазначено, що загалом «проголосувати» повинні 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – «за».

«Стратегію» розроблено нещодавно, оскільки на ній зазначено карту лінії фронту станом на 24 серпня.

Карта окупованої на 24 серпня частини Харківської області
Карта окупованої на 24 серпня частини Харківської області

Серед ризиків, які зазначали організатори «референдуму», – відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

Автори документу пропонували пропагувати перспективи входження до складу Росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди та підтримувати тезу, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.

У «Стратегії» розписані декілька етапів так званої піар-кампанії. Головні слогани ‒ «Скажи Росії так» і «Росія тут назавжди».

Пропагувати «референдум» також планували за допомогою православних свят. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого «голосування» вони мали відбуватися щодня.

Є у документі і так званий гімн «референдуму» зі словами «Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ».

11 вересня російське видання «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії написало, що в Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях України.

За словами співрозмовників видання, єдина причина рішення – це успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку.

За даними українського Міноборони, з 6 вересня ЗСУ звільнили близько 400 населених пунктів у Харківській області, де проживають 150 тисяч людей.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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