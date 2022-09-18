Радіо Свобода Weekly: ЗСУ звільнять Крим так само, як і острів Зміїний?

Раптовий удар ЗСУ по російських тилах: де зупиниться українська армія?

Близько 8500 квадратних кілометрів відвойованих територій, понад 400 звільнених населених пунктів – у тому числі Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, Куп’янськ. А також трофейна техніка і боєприпаси, які ще підраховують – усе це результати контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувалися із бійцями, які безпосередньо брали участь в операції та розпитали учасників та експертів про причини ефективного «бліцкригу» української армії, плани Кремля щодо проведення чергового «референдуму» та наслідки піврічної окупації частини Харківської області російськими військовими.

Контрнаступ ЗСУ. Данілов назвав співвідношення втрат

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав співвідношення втрат внаслідок контрнаступу ЗСУ.

«Можу сказати співвідношення втрат противника щодо наших втрат. На сьогодні вони складають 1 до 9-10. На одного нашого, на жаль, загиблого воїна припадає 9-10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні», – сказав Данілов в ефірі «24 каналу».

За словами секретаря РНБО, Збройні сили ламають стереотипи у військовій справі.

Із Кримом буде як зі Зміїним? Як і коли Залужний і ЗСУ звільнять півострів?

Ракетних ударів по російських авіабазах у Криму завдали українські військові – у статті для «Укрінформ» про це написали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський.

Чи можна ці удари вважати першою фазою збройної деокупації Криму? Коли українські військові розпочнуть операцію зі звільнення півострова і якою вона може бути? Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розпитали про це експертів зі США, Ізраїлю та України.

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Зеленського закликають позбавити громадянства України суддю Львова, який має паспорт РФ

Громадські організації «Центр протидії корупції», Фундація DEJURE та ВГО «Автомайдан» звернулися зі спільною заявою до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити українського громадянства голову Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, який, як встановили у розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода), має паспорт громадянина Російської Федерації.

Як встановили журналісти-розслідувачі «Схем», Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Журналісти встановили, що в день подачі заяви він перебував у Москві. В обох випадках письмова заява оформлена від його імені.

У Литві переглянуть шкільні підручники російською мовою щодо навчання мов

Міністерство освіти Литви заявило, що переглядатиме всі підручники російською мовою, які зараз використовуються в школах, повідомила 15 вересня пресслужба литовського відомства.

Загалом перевірять 21 підручник: 8 для викладання рідної (російської) мови та 13 для викладання іноземної. Першою книгою, що викликала критику, став підручник російської мови «У добру путь», в якому Росія описувалася як демократична держава. Зокрема, литовським школярам у підручнику пропонувалося здійснити подорож до «російського» Криму. Підручник вилучили з обігу.

Литва є однією з європейських країн, які з 19 вересня закривають в’їзд для громадян Росії. Заборона на в’їзд і перевірка підручників спричинені широкомасштабним вторгненням Росії до України.

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Україна міняє світ, вона показує, що є добро, а що є абсолютне зло ‒ митрополит Борис Ґудзяк

Сьогодні рівень підтримки і уваги світу до України є безпрецедентним. Такої солідарності в історії людства ще ніколи не було. Про це наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода митрополит Філадельфійської архиєпархії Української греко-католицької церкви у США, президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк.

Та чи не втомились держави допомагати Україні, маючи власні проблеми? Як українцям у важких випробуваннях війни залишатись духовно сильними і переживати біль втрати? Текст розмови з владикою Борисом Ґудзяком за лінком.

Російська окупація «перетворила міста на братські могили». США і ЄС «шоковані» похованнями в Ізюмі

США та ЄС «глибоко шоковані» масовими похованнями в місті Ізюмі Харківської області, яке нещодавно звільнили українські війська, і де було знайдено масові поховання з понад 440 тілами.

Керівники американської та європейської дипломатії висловлюють обурення злочинами російських солдатів та обіцяють Україні підтримку у звільненні країни та у притягненні винних до відповідальності. Читайте про це за лінком

Убиті впритул зі зв'язаними руками: під Ізюмом виявили захоронення тіл воїнів ЗСУ (фотосвідчення)

У масовому похованні під Ізюмом знайдені тіла військових ЗСУ, яких ймовірно катували, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я тут побачив місце, де поховані військові ЗСУ. Є факти – наприклад, зв’язані руки – що їх катували і вбивали впритул», – розповів Дмитро Лубінець у коментарі Радіо Свобода на місці знайденого поховання.

Там також були виявлені тіла цивільних людей. На думку Лубінця, ці люди загинули внаслідок російських бомбардувань міста під час наступу армії РФ, а також померли під час російської окупації. Відкриті кримінальні провадження, почалися слідчі дії.

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