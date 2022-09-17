1,5 млрд доларів до держбюджету – прем’єр повідомив про надходження гранту від США із Цільового фонду Світового банку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 17 вересня, що до державного бюджету надійшов грант у розмірі 1,5 мільярда доларів від США з Цільового фонду Світового банку.

«До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку. Кошти будуть спрямовані для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги», – написав Шмигаль у твітері.

Прем’єр подякував президентові США Джо Байдену за підтримку України.

У Міністерстві фінансів додали, на сьогодні в Україні реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 7,3 мільярда доларів.

У серпні міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярди доларів. Ці кошти були надані США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Як повідомили в Міністерстві фінансів України, загалом від початку відкритої військової агресії РФ за сприяння Світового банку США вже надали Україні 8,5 мільярдів доларів грантової допомоги.