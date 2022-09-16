Байден схвалив надання Україні нової військової допомоги на 600 млн дол

Білий дім оголосив про виділення Україні додаткових 600 мільйонів доларів військової допомоги в рамках підтримки США у боротьбі проти російської агресії.

У повідомленні Білого дому від 15 вересня йдеться, що президент США Джо Байден скористається своїми президентськими повноваженнями, що дозволяють санкціонувати передачу зброї зі складів США.

Допомога включає військове обладнання, послуги, а також навчання, йдеться в заяві Білого дому. Більше подробиць, зокрема про типи наданої зброї, не вказано.

Очікується, що пакет міститиме боєприпаси, включно з високомобільними артилерійськими ракетними системами (HIMARS), повідомляє Reuters із посиланням на джерела, які побажали залишитися анонімними.

Після вторгнення Росії Вашингтон надав Україні близько 15,1 мільярда доларів безпекової допомоги.