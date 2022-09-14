В уряді розповіли, як покриватимуть дефіцит держбюджету в 2023 році

Для покриття дефіциту державного бюджету в 2023 році уряд України планує залучити міжнародну фінансову підтримку та випустити військові облігації. Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це два джерела надходжень (крім податкових та митних), які ми бачимо наступного року», – зазначив він та додав, що усі соціальні зобов’язання держави будуть виконуватися повною мірою.

За словами прем’єра, наразі Україна активно співпрацює з трьома фінансовими партнерами: МВФ, Європейським союзом і США.

«МВФ погодив виділення Україні ще одного фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів. Так само як це було на початку війни. Ми домовилися, що будемо продовжувати працювати з МВФ, щоб наступного року започаткувати нову спеціальну програму», – розповів очільник уряду.

13 вересня Кабмін схвалив проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік, найближчим часом його передадуть на розгляд Верховної Ради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, згідно з проєктом бюджету, понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків буде спрямовано для сектору безпеки й оборони.

За словами Шмигаля, ще 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину й освіту.



Загальна сума доходів держбюджету прогнозується у 1 279,1 млрд грн, видатки та надання кредитів плануються в обсязі 2 573,4 млрд грн.

Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн (загальний фонд – 1 516,8 млрд грн, спеціальний фонд – 170,0 млрд грн) з них для погашення державного боргу – 415,0 млрд гривень.