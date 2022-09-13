Уряд схвалив проєкт держбюджету-2023 – майже 50% видатків спрямують на безпеку й оборону

Кабмін схвалив проєкт закону про Державний бюджет України на 2023 рік, найближчим часом його передадуть на розгляд Верховної Ради, повідомляє пресслужба українського уряду.



Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, уряд заклав збільшене фінансування сектору безпеки і оборони на рівні 17,9% ВВП, що втричі більше, ніж було закладено у держбюджеті-2022.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що, згідно з проєктом бюджету, понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків буде спрямовано для сектору безпеки й оборони.

«Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази», – сказав він.

За словами Шмигаля, ще 35% видатків складатимуть пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину й освіту.



Загальна сума доходів держбюджету прогнозується у 1 279,1 млрд грн, видатки та надання кредитів плануються в обсязі 2 573,4 млрд грн.

Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн (загальний фонд – 1 516,8 млрд грн, спеціальний фонд – 170,0 млрд грн) з них для погашення державного боргу – 415,0 млрд гривень.

У держбюджеті на 2022 рік на національну безпеку й оборону було передбачено видатки у розмірі 267,2 млрд грн.