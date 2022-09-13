Кабмін виділив 400 мільйонів гривень на відновлення Харківщини

Уряд 13 вересня схвалив виділення з резервного фонду 400 мільйонів гривень для Харківської обласної військової адміністрації, повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

«Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Харківської області», – йдеться в повідомленні.

Кабінет міністрів також дозволив створювати координаційні робочі групи з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів життєзабезпечення, зруйнованих внаслідок російської агресії. Керівником робіт з ліквідації руйнувань призначили міністра енергетики Германа Галущенка.

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В уряді сподіваються, що це дозволить швидко реагувати на надзвичайні ситуації в паливно-енергетичному комплексі й ліквідовувати наслідки руйнувань критичної інфраструктури.

Російські війська після контрнаступу Збройних сил України на Харківщині завдали ударів у тому числі по інфраструктурі в цій та інших областях, тимчасово залишивши, поміж іншого, Харків без електрики та водопостачання.

За останніми даними президента Володимира Зеленського, від початку вересня українські військові звільнили понад шість тисяч квадратних кілометрів території України на сході й на півдні, і «рух українських військ триває».

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Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.