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Через обстріл Харкова загинув чоловік, ще один поранений в області – Синєгубов

Наслідки обстрілу Харкова увечері 11 вересня 2022 року

Працівник одного з підприємств Харкова загинув через російські обстріли міста 11 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи. На іншому об’єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, за даними голови ОВА, електропостачання в деяких населених пунктах Харківщини поступово відновлюють, ремонтні роботи тривають.

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Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в місті «складна ситуація» внаслідок ракетного обстрілу.

«Не буду приховувати – наслідки ракетних ударів важкі. Заграву пожежі бачить все місто. Але ми – ДСНС, енергетики й комунальники – зробимо все для того, щоб якомога швидше відновити подачу електроенергії і води харків’янам», – додав він.

Внаслідок російських обстрілів кілька областей 11 вересня залишилися без світла, енергопостачання вже почали відновлювати. У Харкові обстріл поцілив по Харківській ТЕЦ-5.

Обстріл Харкова з РСЗВ: наслідки удару по місту (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Обстріл Харкова з РСЗВ: наслідки удару по місту (фоторепортаж)

10 вересня російські війська випустили кілька некерованих ракет по Харкову. Одна людина загинула, двоє зазнали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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