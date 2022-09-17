Байден попередив Путіна про наслідки у разі застосування ядерної чи хімічної зброї

Президент США Джо Байден попередив Володимира Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю каналу CBS.

«Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить вигляд війни (в Україні – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової. Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим – ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь», – сказав Джо Байден.

Президент США не уточнив конкретних кроків, які будуть застосовані у відповідь, однак зауважив, що наслідки для Росії, безумовно, будуть.

Попереднього дня заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що ЦРУ не спостерігає підготовки Росії до використання ядерної зброї, але схильність російського президента Володимира Путіна «до ризику» не варто недооцінювати.

Путін, а також інші представники російської влади від початку повномасштабного вторгнення неодноразово натякали на ядерний арсенал Росії та відплату, попереджаючи НАТО не втручатися у війну в Україні.