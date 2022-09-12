МЗС відреагувало на побиття українок у Франції

Міністерство закордонних справ відреагувало на повідомлення щодо побиття двох громадянок України у Франції.



«На доручення МЗС України українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок. Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані», – написав речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко у фейсбук.

12 вересня віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк повідомив, що напередодні ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен «двох українських дівчат побили росіяни за те, що вони слухали українську музику».