У Зеленського відреагували на заяву Путіна щодо закінчення війни

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на останню заяву російського президента Володимира Путіна щодо закінчення війни.

«Путін знову говорить про прагнення до миру? Дивно. Тому що «вирішення конфлікту» вкрай просте – негайне виведення ру-військ з усієї території України», – написав антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк у твіттері.

Президент Росії Володимир Путін 16 вересня заявив, що Росія «зробить все» для того, щоб почата нею війна в Україні припинилася «якнайшвидше» – проте українська сторона, за його словами, відмовляється від переговорного процесу.

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12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. За його словами, будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.