Путін заявив, що Росія «зробить все», щоб війна закінчилася «якнайшвидше»

Президент Росії Володимир Путін заявив на переговорах з індійським прем’єром Нарендрою Моді, що Росія «зробить все» для того, щоб почата нею війна в Україні припинилася «якнайшвидше» – проте українська сторона, за його словами, відмовляється від переговорного процесу.

Слова «війна», як і «спеціальна військова операція», Путін не вжив, використавши вираз «це все». Він відповідав на репліку Моді, який сказав Путіну, що сьогодні «не час для війни», наголосивши, що не раз доносив цю думку до російського президента телефоном.

Індійський прем’єр сказав, що світ зараз стоїть перед численними викликами, серед яких проблема продовольства, добрив й енергетичної безпеки.

Розвиваючи свою думку, Путін сказав, що керівництво України «заявило про те, що хоче добиватися своєї мети військовим шляхом». Яким чином хоче завершити війну сам Путін, російський президент не сказав.

Зустріч із Моді відбулася під час саміту Шанхайської організації співпраці у Самарканді (Узбекистан). Інших подробиць розмови агентства не наводять.

12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. За його словами, будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.

Нещодавно агентство Reuters із посиланням на три анонімні джерела, близькі до російського керівництва, повідомило, що президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабної війни відкинув угоду щодо мирного врегулювання з Україною, хоча його радник Дмитро Козак переконував, що досяг мирної угоди з Києвом, яка влаштовує Москву.

За даними співрозмовників видання, цю попередню угоду з українською владою підготував заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. На думку чиновника, угода, якої він досяг з Україною, позбавила б Росію необхідності проводити повномасштабне вторгнення. Однак Путін ясно дав зрозуміти, що незадоволений цими поступками та планує окупувати територію України, йдеться у публікації.