Зеленський заявив, що наразі переговори з Путіним неможливі – CNN

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CNN заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі.

«На сьогоднішній день – ні. Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – Путін чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми», – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.

«Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, 3, 5, 10. Це дві різні речі, тому що Мінськ – порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням», – сказав Зеленський.

11 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

«Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде домовлятися нами», – сказав Лавров.

Заява Лаврова пролунала на тлі успішного контрнаступу українських військ на фронті.