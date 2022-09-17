Зеленський звернеться до ООН онлайн, попри заперечення Москви

Президент України Володимир Зеленський зможе виступити перед Генеральною асамблеєю ООН в режимі онлайн. За це проголосував 101 член Генасамблеї, семеро проголосували проти і 19 утрималось, повідомляє «Голос Америки».

Країни також відкинули поправку від Білорусі, яка пропонувала заборонити будь-кому виступати із відеозверненнями. Російський посол в ООН виступив проти дозволу і зазначив, що Зеленський вільно подорожує Україною, пише Reuters. Представництво України в ООН обґрунтувало запит на такий дозвіл війною, яку Росія розв’язала в Україні.

«Хоча президент Зеленський звернеться через відео, гадаю, він отримає в 1000 разів більше уваги, ніж більшість президентів та прем'єр-міністрів, які виступатимуть перед Генеральною асамблеєю особисто», – сказав у коментарі «Голосу Америки» директор антикризової групи ООН Річард Гован.

Гован вважає, що у своїй промові Зеленському варто показати, що він розуміє занепокоєння світу стосовно продовольчої безпеки і продемонструвати бажання України допомогти світові з вирішенням цих проблем.

Виступ Зеленського, повідомляє AFP, запланований на середу, 21 вересня.

Через пандемію коронавірусу виступи на засіданні Генеральної асамблеї ООН в 2020 та 2021 роках проводились у дистанційному режимі, однак цього разу засідання буде проведене в очному режимі в Нью-Йорку.

США дали візи делегації російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова для участі в засіданні Генеральної асамблеї, однак лише для половини складу делегації, який подала Москва, їх було схвалено, повідомляє Reuters.

Згідно з листом від посла Росії в ООН Василя Небензі до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша, Москва попросила у Вашингтону 56 віз, але отримали схвалення лише на 24. Про це агентство Reuters повідомило російське дипломатичне джерело.