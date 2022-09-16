Зеленський: в Ізюмі Росія повторила те, що зробила в Бучі, світ має відреагувати

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що світ повинен відреагувати на масові захоронення в Ізюмі, де Росія повторила те, що зробила в Бучі.

За його словами, на Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації були знайдені катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих населених пунктів, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців. Зокрема сімох громадян Шрі-Ланки – студентів Куп'янського медичного коледжу.



«Продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюму. Станом на цей час встановлено більше 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей… Більше того – є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованнях просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі», – сказав він у своєму відеозверненні.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання.

Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм ховали людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено щонайменше 450 могил, і «це лише одне з масових поховань».

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на територіях деокупованої Харківщини виявили 10 місць, де російські війська катували людей.