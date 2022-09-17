Зеленський: експорт аміаку з Росії можливий, якщо вона поверне полонених

Президент України Володимир Зеленський погодиться на відновлення постачань російського аміаку трубопроводом через Україну лише в тому випадку, якщо Росія поверне військовополонених. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters. Аміак використовується для добрив.

«Я проти поставок аміаку з Росії через нашу територію. Я зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН», – сказав Зеленський.

Він додав, що Росія тримає під вартою більше українських солдатів, аніж Україна російських.

ООН закликає відновити роботу аміакопроводу Тольятті – Одеса, зупинену після російського вторгнення до України 24 лютого 2022 року. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu заявив, що ООН, Євросоюз та США «знову і знову повторюють», що західні санкції не поширюються на продукти харчування та добрива.

«Нам дуже потрібні російські добрива у момент, коли ми спостерігаємо кризу на ринку», – сказав Гутерріш. За його словами, у різних країнах люди перестали садити та сіяти, бо у них немає добрив.

Кремль відкинув умову Зеленського. «Хіба люди та аміак – це одне й те саме?» – відреагував на пропозицію України Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна.

Раніше Путін говорив, що Росія готова постачати на світовий ринок аміак, близько двох мільйонів тонн, «але є технічні питання, які потребують врегулювання».