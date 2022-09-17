Американський військовий експерт прогнозує зростання кількості вибухів у Криму

Вибухи в окупованому Росією українському Криму, які ще називають «бавовною», можна буде почути і в майбутньому. Таку думку в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії висловив директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту в США Браян Кларк.

«Я думаю, що це (вибухи на російських військових об’єктах у Криму – ред.) тенденція, за якою ми спостерігатимемо в майбутньому ще частіше. Оскільки Україна веде боротьбу з Росією переважно без великої підтримки з боку НАТО та інших союзників, Україні доведеться піти на цю нестандартну тактику, щоб підірвати здатність Росії зберегти контроль над Донбасом, а також над Кримом», – заявив Кларк.

Читайте також: З Кримом буде як зі Зміїним? Як і коли Залужний і ЗСУ звільнять півострів?

За його словами, вибухи на російських військових об’єктах у Криму «не те, що міг би зробити місцевий житель».

«У виконавців (вибухів у Криму – ред.) безперечно була якась військова система. Отже, я припустив би, що це робота, наприклад, Сил спеціальних операцій України, які почали проводити свої атаки. Адже ми бачили те саме і в Росії. Минаючи лінію фронту в Україні, вони проникали на російські склади постачання та російські бази та атакували їхні ключові військові ресурси», – зазначив Кларк.

Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району Криму.

16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі.

Міноборони Росії називало те, що сталося в Новофедорівці, «детонацією кількох авіаційних боєприпасів», у Джанкойському районі – «диверсією».

Про причетність Києва до атак не повідомлялося.

Російські військові, незважаючи на опубліковані супутникові знімки зі зруйнованою технікою в Новофедорівці, стверджували, що літаки не постраждали.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року.

Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на окупованому Кримському півострові.

Видання The New York Times з посиланням на високопосадовця повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в Криму «причетний елітний український військовий підрозділ». Чиновник говорив на умовах анонімності.