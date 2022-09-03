У Севастополі знову чули «хлопки» і постріли

У окупованому Севастополі близько 16:05 було чути «хлопки», схожі на вибухи при спрацюванні системи протиповітряної оборони, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, вибухи лунали з Корабельної сторони, якщо слухати в центрі міста.

«Хлопки», як зазначає кореспондент, чергувалися з пострілами зі стрілецької зброї – менш гучними, проте чітко чутними.

Інформацію про звуки вибухів у місті підтверджують у соцмережах. Так, у одній з локальних спільнот пишуть про «дуже сильні хлопки біля вулиці Гоголя, кілька штук».

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Російська влада Криму і російська військова зараз не коментувала цю інформацію.

Крім того, мер окупованого Мелітополя, що на Запоріжжі, Іван Федоров повідомив про «п’ять гучних вибухів» на аеродромі міста.

Останніми тижнями в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». Попередні збитки від вибухів на російських військових об’єктах у Сакському та Джанкойському районах окупованого Криму оцінюють у 700 мільйонів рублів (близько 234,5 мільйона гривень).

На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.