Через Крим перекидають колону російської військової техніки (відео)

У Криму на трасі «Таврида» помітили велику колону російської військової техніки, яка рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 1 вересня повідомили очевидці.

За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксували на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на селище міського типу Леніно.

За словами очевидців, вантажівки, переважно марки «УРАЛ», їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями із «добровольчих батальйонів». Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту у напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.