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Через Крим перекидають колону російської військової техніки (відео)

Ілюстраційне фото. Ешелон із російською військовою технікою на Керченському мосту, лютий 2022 року

У Криму на трасі «Таврида» помітили велику колону російської військової техніки, яка рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії 1 вересня повідомили очевидці.

За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксували на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на селище міського типу Леніно.

В Крыму на трассе «Таврида» замечена большая колонна российской военной техники (видео)
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В Крыму на трассе «Таврида» замечена большая колонна российской военной техники (видео)

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За словами очевидців, вантажівки, переважно марки «УРАЛ», їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями із «добровольчих батальйонів». Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту у напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

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