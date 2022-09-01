«Вчинок Богдана – голос усіх українців у Криму»: протест Богдана Зізи зобразили на вагоні в українському потягу

Історія переслідування російською владою євпаторійця Богдана Зізи, який облив синьою та жовтою фарбами фасад будівлі підконтрольної Москві адміністрації Євпаторії, тепер зображено на вагоні потяга компанії «Укрзалізниця». Підприємство разом з українськими художниками запустило проєкт «Потяг до перемоги», присвячений спротиву українців повномасштабному російському вторгненню. Потяг курсує Україною, нагадуючи про Крим та спротив кримчан.

У складі «Потяга до перемоги» – сім пасажирських вагонів, розписаних українськими художниками. Він слідує маршрутом Київ – Ужгород. Кожен вагон присвячений окупованим Росією територіям України та людям, які продовжують чинити спротив російським військам, повідомляють у компанії «Укрзалізниця».

«Потяг до перемоги» є спільним проєктом-подякою компанії «Укрзалізниці», комунікаційної агенції Gres Todorchuk та українських художників під кураторством Каті Тейлор – усім партизанам, залізничникам, лікарям, військовим і цивільним», – повідомляється на сайті проєкту.

Серед прикладів спротиву російській агресії на одному з вагонів представлена історія Богдана Зізи – євпаторійця, який четвертий місяць перебуває в СІЗО окупованого Сімферополя за те, що облив синьо-жовтою фарбою фасад будівлі російської адміністрації Євпаторії й нібито намагався підпалити його, протестуючи проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Росія намагалася стерти асоціації з Україною. Не вийшло»

Історію Богдана Зізи журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповідали раніше. Він був затриманий російськими силовиками у травні, коли на фасаді будівлі адміністрації Євпаторії виявили сліди блакитної та жовтої фарби та запальної суміші.

Наступного дня на кримському телебаченні показали «покаяння» євпаторійця перед кримчанами. Схожі відео з початку військового вторгнення Росії в Україну часто з'являються в проросійських телеграм-каналах і ЗМІ як публічний осуд за антивоєнні протести.

Рідні Богдана Зізи помітили на ньому сліди застосування фізичної сили та заявили про можливі тортури щодо нього.

Після затримання Богдана Зізу спочатку оштрафували за «дискредитацію Збройних сил Росії», а потім заарештували. Відтоді він перебуває у СІЗО.

Ця історія тепер представлена на вагоні «Потяга до перемоги» у вигляді синьої та жовтої фарб на тлі «Золотих воріт» – арочної скелі в Чорному морі біля берегів Кара-Дага у Криму.

Вчинок Богдана – це голос усіх українців у тимчасово окупованому Криму

«Вісім років тому Росія анексувала Крим. Відтоді на півострові жорстко придушувався будь-який спротив та проукраїнські настрої. Щоб стерти всі асоціації з Україною. Назавжди. Але не вийшло. 16 травня 2022 року в мережі розлетілися кадри протесту Богдана Зізи – українського художника, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії. Його заарештували того ж дня. Зараз він перебуває у СІЗО в Сімферополі, а сестра та друзі героя борються за його свободу. Вчинок Богдана – це голос усіх українців у тимчасово окупованому Криму», – повідомляють автори проєкту.

Вони також обіцяють показати відео-історію героїв Криму.

«Ми зможемо наблизити визволення Богдана»

Двоюрідна сестра Богдана Зізи Олександра Баркова домагається звільнення брата, закликаючи українське суспільство не забувати про нього. Поява історії кримчанина на вагоні «Потяга до перемоги», на її думку, може наблизити момент його визволення з російського ув'язнення.

Історія Богдана – один із найяскравіших прикладів спротиву кримчан із початку російської анексії Криму

«Мені дуже подобається цей проєкт, бо це наймасштабніша акція після затримання Богдана. Вона здатна поширити історію дуже широко. Цей потяг уже курсує Україною. На вагоні є QR-код, за допомогою якого будь-яка людина може дізнатися про історію Богдана. Так усі ми зможемо наблизити визволення Богдана, якщо пам'ятатимемо та розповідатимемо про нього. Історія Богдана – один із найяскравіших прикладів спротиву кримчан із початку російської анексії Криму», – зазначила Олександра Баркова Крим.Реалії.

Найближчим часом автори проєкту «Потяг до перемоги» обіцяють оприлюднити відео-історію Богдана Зізи та інших представників кримського спротиву російській окупації.

Наразі Богдан Зіза продовжує перебувати у СІЗО. За словами Олександри Баркової, йому інкримінують три статті Кримінального кодексу Росії, зокрема «замах на тероризм», за якою йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

У Представництві президента України в АРК публічно подякували Богдану Зізі «за громадянський спротив в окупованому Криму» та закликали українську і міжнародну спільноти до максимального розголосу цієї історії з вимогою «негайного звільнення» кримчанина.

У відомстві також закликали представників мистецьких спільнот і вуличних культур до солідарності з Богданом Зізою, який до арешту також захоплювався художньою графікою та 3D-моделюванням.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.