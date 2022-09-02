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Міноборони Росії пропонує надавати учасникам війни проти України землю в Криму й під Москвою

Гірський масив Субаткан-яйла, Крим, червень 2022 року

Міністерство оборони Росії запропонувало видавати військовим та співробітникам інших структур, відзначеним нагородами за участь у «спеціальній військовій операції», як у Росії називають повномасштабну війну проти України, земельні ділянки в окупованому Криму та в Підмосков’ї. Проєкт указу опубліковано на порталі правової інформації Росії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Документ рекомендує органам виконавчої влади Московської області, російській владі анексованих Севастополя і Криму «ухвалити законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно».

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За задумом Міноборони Росії, право на ділянки має надаватися власникам державних нагород і відзнак, орденів за заслуги в ході війни та ветеранам бойових дій.

У Росії на всіх учасників бойових дій в Україні поширюється дія закону «Про ветеранів» та відповідні пільги: податкові, транспортні, земельні, житлові заходи соціальної підтримки, а також пільги щодо оплати житла, в тому числі орендованого, та комунальних платежів. Російські виші з цього року починають приймати дітей учасників бойових дій за спеціальною квотою без вступних іспитів.

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24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 2 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 48 700 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

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