Генштаб ЗСУ: у війні проти України Росія втратила понад 2000 танків, майже 300 РСЗВ та 200 крилатих ракет

У повномасштабній війні проти України Росія чотири дні поспіль найбільших втрат зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, Росія чотири дні поспіль найбільших втрат зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загалом у війні проти України станом на 2 вересня Росія втратила:
- військових ‒ 48700 (+350 за останню добу)
- танків ‒ 2009 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 4366(+21)
- артилерійських систем ‒ 1126(+11)
- РСЗВ – 289(+2)
- засоби ППО – 153(+1)
- літаків – 234
- гелікоптерів – 205
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853(+2)
- крилаті ракети – 198(+2)
- кораблі /катери – 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3247(+8)
- спеціальна техніка – 105(+1)
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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