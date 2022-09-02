Генштаб ЗСУ: у війні проти України Росія втратила понад 2000 танків, майже 300 РСЗВ та 200 крилатих ракет

У повномасштабній війні проти України Росія чотири дні поспіль найбільших втрат зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, Росія чотири дні поспіль найбільших втрат зазнає на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загалом у війні проти України станом на 2 вересня Росія втратила:

військових ‒ 48700 (+350 за останню добу)

танків ‒ 2009 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 4366(+21)

артилерійських систем ‒ 1126(+11)

РСЗВ – 289(+2)

засоби ППО – 153(+1)

літаків – 234

гелікоптерів – 205

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853(+2)

крилаті ракети – 198(+2)

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3247(+8)

спеціальна техніка – 105(+1)

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.