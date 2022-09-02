Генштаб: українські військові відбили наступи загарбників на трьох напрямках

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили наступ противника у напрямках Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Майорська, а на Авдіївському напрямку – біля Опитного, Первомайського і Невельського, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Також українські військові зупинили наступ російських військ у напрямку населеного пункту Потьомкине на Південнобузькому напрямку.
За даними штабу, на Донеччині противник основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, а на Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення.
Також ЗСУ відбили штурмові дії російських військ у Авдіївки та Красногорівки.
У Генштабі повідомляють, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямку загарбники не проводили активних наступальних дій не здійснювали.
На Південнобузькому напрямку війська РФ зосереджуються на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, здійснюють обстріли позицій українських військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії задля недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області, намагається знайти слабкі місця в українській обороні та покращити тактичне положення.
На Харківському, Краматорському, Бахмутському, Південнобузькому напрямках російські війська завдали авіаударів біля населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки, Веселе, Верхньокам’янське, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ