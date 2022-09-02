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Росія: у Санкт-Петербурзі намагаються вербувати безхатченків на службу в армії – ЗМІ

Про це повідомили в місцевій організації, яка допомагає безхатченкам. Фото ілюстративне

У російському Санкт-Петербурзі до організації «Ночлежка», яка допомагає безхатченкам, прийшов чиновник із Фрунзенського району і запропонував залишити листівки із закликом служити в армії за контрактом. Про це виданню «Бумага» повідомили у прес-службі організації.

Черговий у притулком не дозволив цього зробити і попросив чиновника поговорити з керівництвом – але той не став цього робити і просто пішов.

В адміністрації Фрунзенського району цю інформацію підтвердили, але уточнили, що це була особиста ініціатива урядовця. Однак пізніше знову спробували зв'язатися з організацією електронною поштою для того, щоб роздати безхатченкам листівки про службу в армії за контрактом.

Наразі немає інформації про спроби вербування безхатченків через інші організації чи в інших районах міста.

30 серпня високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. Багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку. Крім того, у Пентагоні заявили, що російські вербувальники знову шукають новобранців у в’язницях.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 2 вересня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 48 700 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».

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