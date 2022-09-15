У Криму повідомляють про спрацювання ППО в Євпаторії і вибух в Армянську

У небі над Євпаторією спрацювала система російської протиповітряної оборони, а в Армянську на півночі окупованого Криму пролунав вибух, пишуть кримські телеграм-канали 15 вересня.

Зокрема, телеграм-канал «НП Крим Євпаторія | Джанкой | Феодосія» опублікував відео, на якому, ймовірно, над Євпаторією, знято характерний для ракет систем ППО слід у небі. Також телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував фото з відповідним слідом у небі.

Крім того, телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував фото, на якому видно характерну для вибуху хмару диму в Армянську, а телеграм-канал «Підслухано Красноперекопськ-Армянськ» повідомив, що цей вибух нібито пов’язаний із «розмінуванням у Херсонській області».

Міністерство оборони Росії і підконтрольна Росії влада Криму ситуацію поки не коментує.

В останні тижні в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям «українських безпілотників» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

Низка вибухів сталися одразу на кількох військових об’єктах, один з наймасштабніших – на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters із посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

7 вересня у Генштабі ЗСУ вперше офіційно визнали «серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки».