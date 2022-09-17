Прем’єрка Естонії: «Не можна поступатися Росії навіть на дюйм»

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на нараді міністрів оборони та військового керівництва країн НАТО в Таллінні заявила, що головна мета Кремля – реалізація імперської ідеї через залякування, тому Росія погрожує світові голодом та ядерною катастрофою, веде енергетичну війну.



Каллас наголосила, що Кремль говорить про переговори, тому що сподівається отримати від них те, чого не зміг домогтися силою.

«Саме тому не можна поступатися Росії навіть на дюйм», – наголосила естонська прем'єрка.



Каллас вважає, що під час війни світу доведеться адаптуватись до нової ситуації, а у відносинах із Росією це означає дотримуватися чотирьох принципів:

По-перше, це безумовна підтримка України. Ця підтримка наближає світ, тому Європі потрібно прискорити та збільшити надання військової допомоги Києву.

По-друге, Росія має бути притягнута до відповідальності за військову агресію, злочин агресії та воєнні злочини.

По-третє, ціна агресії для Росії «має стати непідйомною», для цього необхідно посилювати санкції та забезпечити її міжнародну ізоляцію.

По-четверте, НАТО життєво потрібна повністю надійна оборона.

Естонія, а також Литва, Латвія та Польща закривають з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами. Заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не зачепить людей, які хочуть відвідати країну з метою зустрічей із родичами та «з інших гуманітарних причин».